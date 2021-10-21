Сотрудникам Центра им. Гамалеи вручили государственные награды за создание "Спутника V"

Сотрудникам Центра им. Н. Ф. Гамалеи вручили государственные награды за создание "Спутника V" Фото: REUTERS

В четверг, 21 октября, министр здравоохранения России Михаил Мурашко вручил государственные награды сотрудникам Центра имени Н. Ф. Гамалеи за создание вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как говорится в сообщении, «за активное участие в создании и производстве вакцины» от коронавируса орденом Почета награжден один из авторов векторной вирусной платформы Народицкий Борис Савельевич, который является заместителем директора по научной работе подразделения центра Гамалеи «Институт вирусологии им. Д. И. Ивановского». «Именно на этой платформе разработана лучшая российская вакцина "Спутник V"», - говорится в заявлении министерства.

Уточняется, что наград удостоены свыше 40 сотрудников центра, которые принимали непосредственное участие в разработке и налаживании промышленного производства вакцины «Спутник V».

Напомним, накануне глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал о планах по производству вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт». По его словам, в следующем году будет создано препаратов в количестве, достаточном для использования одним миллиардом человек. На сегодняшний день ежемесячно производится вакцин для 100 миллионов человек