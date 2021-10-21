В Латвии аннулировали лицензию на вещание ретранслятора российского Первого канала

В Латвии запретили вещание ретранслятора российского первого канала. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Латвии Национальный Совет по электронным СМИ (NEPLP) принял решение аннулировать лицензию на вещание электронному средству массовой информации ООО "Первый Балтийский Канал Латвия" (ПБК). Текст документа размещен на сайте ведомства.

ПБК был создан для вещания российского Первого канала в странах Балтии. Как сказано в тексте решения NEPLP, за год Первый Балтийский Канал три раза штрафовали за серьезные нарушения закона об электронных СМИ.

В первый раз штраф наложили за грубое нарушение основных условий выданной лицензии на вещание путем трансляции в программе "ПБК Латвия" программ, созданных другими электронными СМИ. Во второй – за несоблюдение обязательств предоставлять в программе не менее 51% еженедельных европейских аудиовизуальных передач. В третий – за предоставление информации, которая угрожала общественному здоровью. В частности, в одной из передач утверждалось, что COVID-19 – заболевание с низким уровнем заразности, и от него можно уберечься, если есть селедку.

Как ранее сообщалось на kp.ru, в Латвии в 2020 году запретили вещание семи российских телеканалов, объясняя это выполнением санкций ЕС.

Еще раньше, в 2019 году, в Латвии был заблокирован новостной портал Baltnews.lv, принадлежащий МИА "Россия сегодня" из-за "угрозы суверенитету Украины", как объяснили в латвийском МИД. А в 2016 году Латвия заблокировала сайт российского агентства Sputnik и на шесть месяцев запретила ретрансляцию российского телевидения Россия-РТР.