Путин: есть основания полагать, что кризис продовольствия в мире будет усугубляться

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Есть все основания полагать, что кризис продовольствия будет усугубляться во всем мире и может достичь крайних форм. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, выступая в пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи в четверг, 21 октября.

По его словам, на сегодняшний день многим странам становится не до борьбы за влияние при наличии проблем.

«В ряде государств и даже целых регионов периодически возникает кризис продовольствия, но есть все основания полагать, что этот кризис будет усугубляться в ближайшее время», - заявил глава государства.

Как писал сайт kp.ru, российский лидер также заявил о грандиозных переменах, которые происходят в наше время. По его словам, мир в последние десятилетия переживает цивилизационный кризис. Путин отметил, что пандемия коронавируса стала очередным напоминанием, насколько хрупко мировое сообщество, и для того, чтобы повысить шансы на выживание, нужно переосмыслить, как устроена наша жизнь.