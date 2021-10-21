Путин: Россия призывает другие страны отбросить неуместные амбиции и работать вместе

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Москва призывает отбросить неуместные амбиции и работать вместе, в том числе для борьбы с пандемией коронавируса, однако Запад сохраняет санкции. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, выступая в пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи в четверг, 21 октября.

«А где же тут гуманистические начала западной политической мысли? Это болтовня!», - отметил российский лидер.

Как писал сайт kp.ru, глава государства заявил о грандиозных переменах, которые происходят в наше время. По его словам, мир в последние десятилетия переживает цивилизационный кризис. Российский лидер отметил, что пандемия коронавируса стала очередным напоминанием, насколько хрупко мировое сообщество, и для того, чтобы повысить шансы на выживание, необходимо переосмыслить, как устроена наша жизнь.