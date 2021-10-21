РПЦ не будет вводить новые антиковидные ограничения в храмах

РПЦ не намерена вводить дополнительных антиковидных ограничений. Фото: ИВАНОВА Диана

Русская православная церковь не намерена вводить новые антиковидные ограничения в храмах, несмотря на то, что ситуация с COVID-19 в последнее время заметно усложнилась.

«Мы считаем, что тех мер и ограничений, которые применяются в храмах с лета 2020 года, вполне достаточно. Новых вводить не планируем», - рассказал агентству ТАСС в четверг, 21 октября руководитель отдела аналитики и обеспечения деятельности органов высшего церковного управления Управления делами Московской патриархии, епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

Епископ Савва напомнил, какие особые санитарные меры действуют в православных храмах. Это масочный режим, социальное дистанцирование, дезинфекция помещений и церковной утвари.

В то же время ситуация с коронавирусной инфекцией в России остается тяжелой. За сутки от ковида умирает более тысячи человек. Президент России Владимир Путин на совещании по борьбе с ковидом, огласил список новых антиковидных мер и установил с 30 по 7 ноября нерабочие дни по всей стране.