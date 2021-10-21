Путин призвал "не выплеснуть младенца вместе с водой", реформируя ООН

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Организация Объединенных Наций (ООН) остается для всех непреходящей ценностью, это носитель духа и норм законотворчества. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, выступая в пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи в четверг, 21 октября, отметив необходимость сохранить ООН при реформах, а главное «не выплеснуть младенца вместе с водой».

Глава государства отметил, что ООН много критикуют за то, что она не успевает адаптироваться к стремительным переменам. По его словам, отчасти это справедливо, однако это не только вина самой организации, но и ее участников.

«Кроме того, эта международная структура является носителем не только норм, но и самого духа нормотворчества, причем основанного на принципах максимального равенства и максимального учета мнения всех», - заявил российский президент.

Как уточнил российского лидера, возможны разные решения по реформе ООН, однако если разрушить право вето, то организация умрет в тот же день, и превратится в Лигу Наций.

«Наша обязанность - сохранить это достояние, конечно, реформируя эту организацию, но так, чтобы, как говорится, с водой не выплеснуть ребенка», - заключил он.