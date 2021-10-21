Лени­нградская область во­шла в тройку лидеров по качеству проведе­ния ЕГЭ. Фото: Мария ЛЕНЦ

Ленинградская область вошла в тройку лидеров российского образования. Рособрнадзор назвал регион одним из лучших по по качеству и объективности проведения ЕГЭ в 2021 году. Об этом руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев сообщил в ходе всероссийского совещания с регионами. По его словам, несмотря на непростые условия пандемии, весенние экзамены в российских школах в целом прошли спокойно.

- Прошедшая экзаменационная кампания была одной из самых качественных и спокойных, - отметил Музаев.

По результатам оценки качества и объективности проведения ЕГЭ в 2021 году как лучшие регионы были отмечены Московская, Смоленская и Ленинградская области. Кроме того, Ленинградская область второй год подряд занимает первое место в России по эффективности организационно-технологического обеспечения проведения ЕГЭ и качеству оценивания результатов экзаменов.

Глава области Александр Дрозденко поблагодарил ленинградских педагогов за их труд и пообещал, что регион и дальше будет вкладывать силы и средства в качественное образование.

- Высокая оценка Рособрнадзора - это «пятерка» нашим школам, учителям и ученикам. Их ежедневные успехи, даже в условиях пандемии, вывели регион на такие высокие позиции, - подчеркнул губернатор .- Очень рад за нашу систему образования, это достойная оценка. Наша задача - и дальше вкладывать силы и средства в ленинградское образование, чтобы оно и в будущем оставалось лучшим в России.

По результатам основного этапа ЕГЭ-2021 на 100 баллов экзамен в Ленинградской области сдали 42 человека. Из них трое учащихся набрали максимальное количество баллов сразу по двум предметам. По 200 баллов за ЕГЭ получили Арина Павлова из школы №4 города Пикалево (девушка сдала на 100 баллов химию и русский язык), Диана Сергеева из Тосненской школы №3 (она получила максимальные оценки по русскому языку и обществознанию), а также выпускник прошлых лет Александр Задорин. Он заработал по 100 баллов за химию и математику.

Тем временем в школах уже началась подготовка к Единому госэкзамену 2022 года. Главное новшество в экзаменационной кампании будущего года - изменения в содержании контрольных измерительных материалов (КИМ) по всем предметам. Их придется серьезно изучить и организаторам экзаменов, и выпускникам. Все новшества уже можно посмотреть на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ). По словам Анзора Музаева, изменения в материалы ЕГЭ будут вноситься постепенно, до 2024 года. В 2022 году они затронут не более трех-четырех заданий по каждому предмету.