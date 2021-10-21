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Политика21 октября 2021 19:10

Путин рассказал, что читает русских мыслителей

Глава государства читает мыслителей, которые «думали о России и ее будущем»
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин рассказа, что он читает Ивана Ильина, Николая Бердяева и других мыслителей, которые «думали о России и ее будущем».

«По идеям, которые ими были сформулированы, и до сих пор идут споры - значит, это не пустые идеи как минимум», - заявил российский лидер, выступая в пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи в четверг, 21 октября.

В пример глава государства привел идею о пассионарности нации, согласно которой народы, нации и этносы рождаются как живой организм, достигают пика развития, после его постепенно стареют.

Как писал сайт kp.ru, в ходе своего выступления Путин также заявил, Россия, как и все страны, ищет ответы на острые вопросы, однако обладает преимуществом исторического опыта. По его словам, у нашей страны выработался коллективный иммунитет к экстремизму и социально-политическим обвалам.

Путин рассказал, что читает русских мыслителей