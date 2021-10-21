Владимир Путин поздравил Дмитрия Муратова с присуждением Нобелевской премии мира

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин, выступая в пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи в четверг, 21 октября, поздравил главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова с присуждением Нобелевской премии мира за 2021 год.

«Хочу поздравить вас с присуждением Нобелевской премии. Николай Бердяев был выслан на "философском пароходе". И потом его кандидатура подавалась на Нобелевскую премию, но не была присуждена. Премия мира была и у первого президента СССР Горбачева, и Барака Обамы. У вас - хорошая компания», - отметил глава государства.

Напомним, Нобелевскую премию мира за 2021 год присудили Дмитрию Муратову и американо-филиппинской журналистке Марии Рессе. Комитет отметил их «усилия по защите свободы выражения мнений, что является обязательным условием для демократии и прочного мира».