Путин пообещал посмотреть размытые критерии закона об иностранных агентах

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин, выступая в пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи в четверг, 21 октября, пообещал посмотреть размытые критерии закона об иностранных агентах.

Глава государства отметил, что закон не запрещает иметь свое собственное мнение, а связан с получением финансовой поддержки из-за рубежа, при этом не запрещает ее получения, а просто необходим для того, чтобы «деньги, получаемые из-за рубежа, были "окрашены"».

«Это - право российского общества. К этому все и сводится. Поэтому, когда вы сказали, что нет приговора. Так его и нет. Как работали дальше, так и работайте. Конечно, наверное, нужно еще раз и еще раз посмотреть эти размытые критерии. Я постоянно даю поручения, чтобы совершенствовали инструмент», - заявил президент.

Напомним, ранее в СПЧ предложили не считать международные премии поводом к признанию иноагентом. Для этого нужно будет внести поправки в законодательство.