Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика21 октября 2021 19:25

Путин пообещал посмотреть размытые критерии закона об иностранных агентах

Глава государства напомнил, что закон не запрещает иметь свое собственное мнение
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин, выступая в пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи в четверг, 21 октября, пообещал посмотреть размытые критерии закона об иностранных агентах.

Глава государства отметил, что закон не запрещает иметь свое собственное мнение, а связан с получением финансовой поддержки из-за рубежа, при этом не запрещает ее получения, а просто необходим для того, чтобы «деньги, получаемые из-за рубежа, были "окрашены"».

«Это - право российского общества. К этому все и сводится. Поэтому, когда вы сказали, что нет приговора. Так его и нет. Как работали дальше, так и работайте. Конечно, наверное, нужно еще раз и еще раз посмотреть эти размытые критерии. Я постоянно даю поручения, чтобы совершенствовали инструмент», - заявил президент.

Напомним, ранее в СПЧ предложили не считать международные премии поводом к признанию иноагентом. Для этого нужно будет внести поправки в законодательство.

Путин пообещал посмотреть размытые критерии закона об иностранных агентах