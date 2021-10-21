Путин рассказал, что "гоняет" на электромобилях в Ново-Огарево

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин рассказал, что ездит на электромобилях по своей резиденции в Ново-Огарево в Подмосковье, и не чувствует особой разницы с обычными автомобилями с двигателями внутреннего сгорания.

«Да, в Ново-Огарево гоняю на этих машинах, это правда, да. Разницы нет, разницы [с автомобилем с двигателем внутреннего сгорания] я не чувствую почти, но приемистые, хорошие машинки», - сказал российский лидер, выступая в пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи в четверг, 21 октября.

Напомним, ранее в правительстве России сообщили, что в стране к 2024 году появится не менее 25 тысяч электромобилей и откроется более 9 тысяч зарядных станций для них. Планы по количеству электромобилей и зарядных станций были зафиксированы в Концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта.