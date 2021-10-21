Посольство РФ призвало Британию не поощрять Украину на "военные авантюры" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Поставки оружия Киеву могут привести к возрастанию насилия и страданиям мирных жителей Украины. Такое заявление в четверг, 21 октября, сделало посольство России в Лондоне.

Как отметили в российском диппредставительстве заявили, в Великобритании предпочитают не замечать того, что Украина не выполняет свои обязательства, согласно Минским соглашениям. Дипломаты также указали на то, что Москве хотелось бы рассчитывать на здравомыслие британской стороны относительно поставок вооружения Киеву.

«Напоминаем, что на Украине продолжается гражданская война, ставшая следствием осуществленного при активной поддержке ряда западных стран государственного переворота. Очевидно, что поставки оружия ни в коей мере не будут способствовать ее прекращению, могут привести к эскалации насилия и страданиям мирных жителей», - заявили в российском диппредставительстве.

Напомним, накануне стало известно, что Великобритания ведет переговоры о поставке Украине ракет с высокой точностью наведения Brimstone. Министерство обороны Соединенного Королевства также сообщило о поддержке развития незалежной в военной сфере.