Белоруссия не будет участвовать в Евровидении-2022 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Республика Беларусь не примет участие в конкурсе Евровидении в мае 2022 года в Турине. Об этом в четверг, 21 октября, сообщили организаторы мероприятия.

Страна отсутствует в списке участников, появившемся на сайте конкурса. Как сообщили организаторы, в конкурсе будет участвовать 41 страна. Италия получила право принимать Евровидение после победы в конкурсе итальянской группы Maneskin с песней Zitti e Buoni.

Напомним, в текущем году Белоруссия также не принимала участие в Евровидении. Причиной стало то, что представленная республикой новая песня вновь не соответствует правилам конкурса. Таким образом она может нанести вред репутации конкурса. Организаторы не допустили песню белорусской группы «Галасы ЗМеста». В композиции нашли политический подтекст. После этого группе и Белтелерадиокомпании предложили заменить песню, однако те отказались.