На Украине заявили, что каждая область должна быть готова "к вторжению России" Фото: REUTERS

Украина не исключает вторжения с российской стороны и считает необходимым подготовить к этому все украинские регионы. Такое заявление в четверг, 21 октября, сделал командующий Силами специальных операций Вооруженных сил Украины (ССО ВСУ) Григорий Галаган.

Как заявил командующий ССО ВСУ в интервью Украинскому центру безопасности и сотрудничества, «отсутствие угрозы вторжения и последующей эскалации» со стороны России никто не гарантирует, именно поэтому, по его словам, незалежная должна быть готова к этому, «в каждой области».

Галаган также назвал своим личным приоритетом закрепление на законодательном уровне программ подготовки украинских регионов к организации «движения сопротивления».

Напомним, накануне генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил, что украинская армия должна делать ставку на «нетрадиционные виды вооружения». По его словам, только так страна может противостоять России.