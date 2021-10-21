Путин призвал не политизировать историю, а разобраться на уровне экспертов

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин, выступая в пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи в четверг, 21 октября, призвал не политизировать историю, а разобраться на уровне экспертов.

Российский лидер назвал неправильным сваливать на Советский Союз всю вину за начало Второй мировой войны. «Есть какие-то вещи совершенно очевидные, кроме того, что 22 июня 41-го года Германия напала на Советский Союз, а не наоборот. Давайте не забудем, кто Берлин-то взял штурмом. Американцы, что ли? Англичане или французы? Красная армия! Подзабыли? Вспомнить несложно», - заявил глава государства, отметив, что только под Сталинградом погибли 1,1 млн человек.

Путин добавил, что манипулирование историей ни к чему хорошему не ведет. По его словам, Запад не забыл победу Советского Союза в войне, просто использует события прошлого для решения своих вопросов.

Напомним, накануне Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) предложил переименовать Великую Отечественную войну в «советско-немецкую». Такие термины закреплены в словаре, разработанном «в связи с оккупацией Крыма и части Донбасса». Пользоваться данными терминами рекомендуют властям и дипломатам, а также СМИ.