В московских МФЦ с 28 октября по 7 ноября очно будут регистрировать только разводы

Такие меры приняты в связи с резким ростом заболеваемости коронавирусом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября в московских многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) очно будут регистрировать только разводы. Об этом сообщает сайт мэра столицы.

«С 28 октября по 7 ноября получить госуслуги в Москве можно будет в режиме онлайн на портале mos.ru. Очно в центрах госуслуг «Мои документы» будут регистрировать только расторжение брака», - говорится в сообщении.

Отмечается, что свидетельство о рождении ребенка можно будет получить в роддоме, а если на этот период «выпадает дата получения или подписания документов, срок предоставления услуги продлят на девять календарных дней».

Напомним, как писал сайт kp.ru, на время нерабочих дней в Москве приостанавливается работа организаций сферы торговли, услуг, общественного питания, спорта, культуры и отдыха. Исключение составляют только учреждения и предприятия, деятельность которых не может быть приостановлена.

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