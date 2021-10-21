Футболисты "Локомотива" проиграли 0:1 "Галатасараю" в Лиге Европы

"Локомотив" проиграл 0:1 турецкому "Галатасараю". Фото: REUTERS

Вечером в четверг, 21 октября, в Москве на поле стадиона "РЖД Арена" был сыгран матч 3 тура группового этапа Лиги Европы. Футболисты "Локомотива" играли против турецкого "Галатасарая" и уступили в важной для себя игре со счетом 0:1, сообщает "КП-Спорт".

Единственный гол в этой игре был забит на 82-й минуте поединка. Футболистам "Галатасарая" удалась резвая и быстрая атака - Олимпиу Моруцан пасом нашел своего напарника по команде Керема Актюркоглу и тот убежал в атаку. Керем ворвался в штрафную и низом пробил в угол ворот мимо голкипера "Локо" Гильерме. До конца поединка счет не изменился. "Локомотив" уступил со счетом 0:1.

Следующая игра у "Локомотива" - 4 ноября в гостях против того же "Галатасарая". Теперь после трех матчей "Локомотив" с 1 баллом - на последнем месте в группе. "Галатасарай" - в лидерах при 7 очках. Итальянский "Лацио" на 2 месте, набрав 4 очка. А французский "Марсель", у которого на 1 очко меньше - следом за ним.