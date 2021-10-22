Песков назвал новые меры против коронавируса вынужденными

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал вынужденными новые меры, призванные остановить распространение коронавируса среди россиян. Он пояснил, что дополнительные ограничения обусловлены эпидемиологической ситуацией в нашей стране.

«Они вынужденные, это связано с неблагоприятным развитием эпидемиологической ситуации. Пандемия продолжается. Это может нравиться или не нравиться, но деваться некуда», - сказал официальный представитель Кремля газете «Известия».

Напомним, как писал сайт kp.ru, 20 октября президент России Владимир Путин в связи с ростом числа заражений коронавирусом объявил по всей стране с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни с сохранением зарплаты. Глава государства добавил, что в случае необходимости этот период можно будет продлить.

Ранее сообщалось, что 21 октября в России было выявлено 36339 случаев заражения COVID-19 за сутки, это стало максимумом с начала пандемии.

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