«Локомотив» в матче Лиги Европы на своем поле проиграл «Галатасараю» Фото: REUTERS

Московский футбольный клуб «Локомотив» в матче третьего тура Лиги Европы на своем поле проиграл турецкому «Галатасараю». Встреча, которая проходила 21 октября на «РЖД-Арене» в Москве, завершилась победой команды из Турции со счетом 1:0.

Единственный гол в этой игре забил нападающий «Галатасарая» Керем Актюркоглу в ходе контратаки на 82-й минуте встречи. Таким образом, московский клуб, имея всего одно очко, остается на последнем месте в турнирной таблице.

Между тем, как писал сайт kp.ru, российская команда имела преимущество, которое наши футболисты не смогли воплотить в голы. По мнению спортивных обозревателей, «Локомотив» в целом играл даже лучше, чем турецкий клуб, чем турецкий клуб, но в конце игры начал сдавать.

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