Reuters: США отложили испытания гиперзвукового оружия из-за проблем при пуске ракеты

В США провели три ракетных пуска для испытаний гиперзвукового оружия Фото: REUTERS

Соединенные Штаты отложили испытания гиперзвукового оружия из-за того, что во время тестового запуска ракета-носитель не смогла взлететь, передает агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники в военных кругах США.

По информации собеседников издания, тест должен был подтвердить работоспособность отдельных элементов планирующего гиперзвукового боевого блока, который находится в разработке, однако завершились неудачей.

Ранее в четверг, 21 октября, американские Военно-морские силы (ВМС) сообщили о трех успешных ракетных пусках в США, осуществленных в рамках разработки гиперзвукового оружия. В сообщении ВМС говорится, что «испытания продемонстрировали передовые гиперзвуковые технологии, возможности и системы-прототипы в реалистичной обстановке».

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон обеспокоен пусками гиперзвуковых ракет в Китае.