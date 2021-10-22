В Санкт-Петербурге легковушка врезалась в автобус, погиб водитель машины

Пострадали также девять пассажиров маршрутки Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вечером в четверг, 21 октября, в Санкт-Петербурге на Петергофском шоссе столкнулись маршрутка и автомобиль «Фольксваген», в результате погиб один человек, водитель легковушки.

«В 21:41 поступило сообщение о ДТП в Санкт-Петербурге, Петергофское шоссе. Столкнулись легковой автомобиль Фольксваген и маршрутный автобус №343, в котором находилось 13 человек. В результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля. Спасатели произвели его деблокацию», - говорится в сообщении МЧС.

В ведомстве также сообщили, что пострадали также девять пассажиров маршрутки, восемь из них после осмотра врачей «Скорой помощи» были доставлены в городские больницы с травмами, восьмой пострадавший от госпитализации отказался. Причины аварии устанавливают инспекторы ГИБДД.

Сайт kp.ru в Санкт-Петербурге писал, что водитель «Фольксвагена», по предварительной информации полиции, выехал на полосу встречного движения. Мужчина скончался на месте ДТП.