В Кремле рассказали о ситуации с регистрацией «Спутника V» в Европе

Российская сторона будет дополнять набор документов для регистрации «Спутника V» в Европе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о ситуации с регистрацией российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Европейским агентством лекарственных средств (EMA).

«Европейское ведомство считает, что до сих пор неполный сет документов был подготовлен и передан европейцам. Сейчас мы пытаемся понять, чего, они считают, недостает», - сказал официальный представитель Кремля в интервью газете «Известия».

Дмитрий Песков добавил, что Минздрав России и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) «будут этот сет дополнять, чтобы в ближайшее время» вакцина была зарегистрирована в Европе.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее он говорил, что регистрации разработанного Центром имени Гамалеи препарата «Спутник V» Европейским агентством мешают только «технические формальности», а в самом ЕМА по поводу полноты представленных российской стороной данных «существуют определенные технологические разногласия».