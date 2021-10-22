В ООН не стали комментировать письмо девочки из Луганска с призывом закрыть сайт «Миротворец»

12-летняя Фаина Савенкова из Луганска написала письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В Организации Объединенных Наций отказались комментировать письмо 12-летней Фаины Савенковой из Луганска генсеку ООН, в котором девочка попросила Антониу Гутерриша повлиять на власти Украины, чтобы те закрыли скандально известный сайт «Миротворец».

«Не комментируя письмо, мы считаем, что во всех случаях требуется избегать политического задействования затронутого конфликтами населения, особенно детей», - сказал агентству ТАСС заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

Таким образом, он повторил призыв, который ранее озвучили в пресс-службе генсека после того, как стало известно о том, что в базу данных украинского сайта «Миротворец» внесли луганскую школьницу. Напомним, как писал сайт kp.ru, Фаину Савенкову включили в список «угроз национальной безопасности Украины» из-за того, что девочка записала видеообращение к членам Совета безопасности ООН с призывом не забывать о том, что дети Донбасса имеют право на детство и мирную жизнь.