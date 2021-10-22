После проигрыша «Локомотива» Украина сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА

Украина сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА Фото: REUTERS

После матчей третьего тура групповой стадии футбольных еврокубков Украина сократила отставание от России в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА): российские команды на этой неделе проиграли все матчи, а украинская «Заря» в гостевой встрече с болгарским ЦСКА в Софии обыграла хозяев поля со счетом 1:0.

Таким образом, Россия по итогам очередной еврокубковой недели сохранила десятое место в рейтинге УЕФА с 31,682 очка, а Украина сократила отставание до 0,682 баллов и поднялась в списке на 11-ю строчку.

Напомним, накануне московский футбольный клуб «Локомотив» в матче третьего тура Лиги Европы на своем поле проиграл турецкому «Галатасараю». Встреча, которая проходила на «РЖД-Арене» в Москве, завершилась победой команды из Турции со счетом 1:0.

Как писал сайт kp.ru, 20 октября Россия опустилась с девятой на десятую строчку в таблице коэффициентов УЕФА после победы «Селтика» над «Ференцварошем» со счетом 2:0, благодаря чему Шотландия набрала 31,700 балла.

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У российского футбола еще одна траурная неделя в еврокубках. «Зенит» обидно проиграл «Ювентусу», «Спартак» забил три, но все равно не смог добиться даже ничьи с «Лестером», а «Локомотив» сдулся в матче с «Галатасараем» — 0:1 (подробности).