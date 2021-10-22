Полиция Ямайки задержала колумбийца, подозреваемого в убийстве президента Гаити

Президент Гаити Жовенель Моиз был убит 7 июля Фото: REUTERS

Полиция Ямайки в четверг, 21 октября, задержала еще одного гражданина Колумбии, которого гаитянские правоохранительные органы подозревают в непосредственной причастности к убийству президента страны Жовенеля Моиза.

Об этом сообщил местный новостной портал juno7 со ссылкой на источники в полиции Гаити. По данным собеседников издания, задержанного колумбийца зовут Марио Антонио Паласиос.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Жовенель Моиз был застрелен в своей резиденции 7 июля. На президентскую резиденцию в Порт-о-Пренсе напали вооруженные автоматами люди, которые говорили на испанском и английском языках. Ранее сообщалось, что в Моиза стреляли из оружия калибром 5,56 и 9 миллиметров, в него попало 12 пуль. В результате нападения пострадала и жена президента Мартин Моиз, она получила ранения.

После смерти Моиза временным президентом страны по решению членов сената стал Жозеф Ламбер. За время расследования по делу об убийстве задержаны более 40 человек, в том числе свыше 20 граждан Колумбии. Вдова Моиза вместе с детьми улетела в США.