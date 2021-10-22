Президент США Джозеф Байден Фото: REUTERS

Президент США Джозеф Байден пообещал американцам снижение цен на бензин в 2022 году, а до этого, по его прогнозам, стоимость автомобильного топлива будет оставаться на нынешнем уровне.

«Вы увидите, что цены на бензин поползут вниз зимой, в следующем, 2022 году. Пока я не вижу предпосылок, чтобы с ними что-то произошло до этого времени», - сказал он на встрече с избирателями в городе Балтимор (штат Мэриленд), трансляция которой велась на телеканале CNN.

При этом американский лидер заявил, что цены на бензин колебались из-за того, что Организация стран – экспортеров нефти (ОПЕК) ограничивает поставки.

«Это связано с тем, что поставки ограничивает ОПЕК. Сейчас идут активные переговоры, многие ближневосточные лидеры хотели бы со мной переговорить. Я не уверен, что буду с ними разговаривать», - добавил Байден.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки уже несколько раз говорила о том, что американская администрация обсуждает с ОПЕК возможность снизить цены на нефть.