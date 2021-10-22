В Токио грузовик сбил пешеходов на тротуаре

Троих пострадавших доставили в больницу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ранним утром в пятницу, 22 октября, в Токио грузовой автомобиль по невыясненным пока причинам выехал на тротуар и сбил там пешеходов, в результате как минимум три человека были доставлены в больницу с травмами, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на городские спасательные службы.

Наезд произошел в токийском районе Тайто. Сейчас сотрудники столичной полиции выясняют все обстоятельства случившегося.

Похожее ДТП в японской столице произошло в позапрошлом году, когда грузовик врезался в толпу на прохожих из-за аварии. Тогда мусоровоз столкнулся с легковушкой, после чего перевернулся и вкатился в людей, пострадали десять человек, в том числе молодая девушка с ребенком.

А в начале августа этого года мужчина с ножом напал на пассажиров поезда в Токио. Кроме того, злоумышленник хотел устроить в вагоне пожар – он разлил там подсолнечное масло и попытался его поджечь. В результате атаки пострадали не менее десяти человек: одни получили ножевые ранения, другие – травмы и ушибы в давке, когда пассажиры пытались спастись от убийцы.