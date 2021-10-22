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Общество22 октября 2021 7:25

Последние новости на утро 22 октября 2021: Режиссер, которого Алек Болдуин ранил на съемках, находится в критическом состоянии

Мы собрали самые важные последние новости в России и в мире на утро 22 октября 2021 года
Источник:kp.ru
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«КП» – о последних новостях на утро 22 октября 2021 года. Фото: instagram/alecbaldwininsta

«КП» – о последних новостях на утро 22 октября 2021 года. Фото: instagram/alecbaldwininsta

Последние новости на утро 22 октября 2021 года. Американский актер Алек Болдуин во время съемок случайно убил женщину-оператора и ранил режиссера, выстрелив из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Трагедия произошла на съемочной площадке фильма «Ржавчина» (Rust) в штате Нью-Мексико. 42-летняя оператор-постановщик Алина Хатчинс получила тяжелое ранение и вертолетом была доставлена в больницу города Альбукерке, где она позже умерла. 48-летний режиссер Джоэл Соуза получил ранение в ключицу, сейчас он находится в больнице, его состояние медики оценивают как критическое.