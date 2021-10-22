Песков считает, что выступление Путина на "Валдае" не скажется на отношениях с Западом

Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании дискуссионного клуба "Валдай" Фото: REUTERS

Речь президента России Владимира Путина на XVIII заседании клуба "Валдай" не скажется на отношениях с Западом, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Никоим образом она не должна сказаться на отношениях с западными странами, - уточнил представитель Кремля. - Россия была, есть и будет неотъемлемой частью Европы".

В частности, Путин называл умеренный консерватизм самой разумной линией поведения в период мирового переустройства. По словам президента России, это не позволит скатиться вниз и поможет избежать хаоса.

Напомним, в четверг, 21 октября 2021 года, президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании дискуссионного клуба "Валдай", в ходе которого ответил на вопросы политологов и других экспертов. Видеозапись выступления российского лидера можно посмотреть на сайте kp.ru.