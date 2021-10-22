В Европарламенте назвали способ снизить зависимость от российского газа

Руководитель Европейской народной партии Манфред Вебер Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава ведущей фракции Европарламента - Европейской народной партии - Манфред Вебер предложил снизить зависимость от поставок российского газа инвестициями в сжиженный природный газ (СПГ). Об этом политик заявил в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland.

"Независимость в области энергоснабжения является важной целью Евросоюза, - заявил Вебер. - Вот почему, например, сейчас нам нужны инвестиции в сжиженный газ, который мы можем покупать по всему миру, чтобы стать более независимыми от Путина".

Вместе с тем Вебер обратил внимание, что Россия до сих пор неизменно соблюдала контрактные обязательства по поставкам голубого топлива, но не предлагала их увеличить.

По словам главы Европейской народной партии, Европа должна как можно быстрее уйти от зависимости от старых ископаемых форм энергии и перейти на возобновляемые источники энергии.

Как ранее писал сайт kp.ru, во влиятельной немецкой газете Die Zeit вышла статья, автор которой, известный журналист Михаэль Туманн призвал немцев экономить на отоплении и сократить потребление российского газа, чтобы не доставлять "радости" Владимиру Путину и не пополнять деньгами казну "Газпрома".