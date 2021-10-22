Пушков не поверил заявлениям Столтенберга о готовности к диалогу с Россией

Алексей Пушков Фото: Иван МАКЕЕВ

Заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о готовности к диалогу с Россией не подкреплены никакими действиями, заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

"Не иначе, как именно ради этого альянс вел словесную войну против России, обрубал все контакты и угробил Совет Россия-НАТО, - написал Пушков в Twitter. - Эти речи мы слышим долгие годы. За ними не стоит ничего".

Как ранее писал сайт kp.ru, Йенс Столтенберг призвал страны альянса поддерживать хорошие отношения с Россией, чтобы избежать негативных последствий, которые уже знала мировая история. Об этом он заявил, выступая в Джорджтаунском университете во вторник, 5 октября.

Столтенберг признал, что на данный момент отношения России и НАТО находятся не в лучшем состоянии. По его мнению, это низшая точка уровня сотрудничества между сторонами со времен холодной войны. Но ее повторения в альянсе не хотят, подчеркнул генсек организации.

После этого НАТО решило сократить состав постпредства России при альянсе в ответ на "враждебную деятельность" Москвы. Аккредитации лишились восемь дипломатов от российской стороны в Брюсселе. Позиции еще двух были подвергнуты сокращению.