Речь премьера Польши в Европарламенте прервали призывом "не радовать Путина"

Премьер Польши обвинил лидеров стран Евросоюза в "языке угроз и шантажа" Фото: REUTERS

Выступление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого в Европарламенте оборвал председатель Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер, попросив его "прекратить радовать" президента России Владимира Путина. Об этом пишет издание Die Welt.

В своей речи Моравецкий обвинил нескольких лидеров Евросоюза в шантаже и угрозах из-за решения Конституционного суда страны, который подтвердил, что положение о превосходстве европейского права над польским не соответствует положениям конституции государства.

Польский премьер подчеркнул, что он отвергает "язык угроз и шантажа".

В ответ Вебер отметил, что Моравецкий сеет раздор и раскол в Европе, ослабляя ЕС. Лидер ЕНП попросил политика прекратить это, чтобы не радовать российского лидера Владимира Путина.

Как ранее писал сайт kp.ru, Матеуш Моравецкий заявил, что Польша обладает теми же правами, что и другие страны Евросоюза, и желает, чтобы эти права соблюдались.