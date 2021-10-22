ФСБ предотвратила теракт в Ставропольском крае Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Федеральная служба безопасности России предотвратила теракт на территории Ставропольского края, сообщили журналистам в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Как рассказали в ведомстве, сторонник ИГ* планировал взорвать самодельную бомбу на объектах транспортной инфраструктуры, его задержали. При обыске у террориста изъяли взрывчатые вещества и поражающие элементы для изготовления самодельного взрывчатого устройства.

Как писал сайт kp.ru, в начале октября 2021 ФСБ предотвратила теракт в Карачаево-Черкесии. Его подготовкой занимался житель Кабардино-Балкарии по указанию боевиков «Исламского государства»*. Как пояснили в Центре общественных связей ведомства, целью теракта должны были стать сотрудники правоохранительных органов.

Позже ФСБ задержала двух лидеров экстремистской организации в Москве и Подмосковье

*Исламское государства - запрещенная в России террористическая организация