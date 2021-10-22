Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия22 октября 2021 9:59

Цех по производству пороха взорвался под Рязанью, есть погибшие

Судьба девяти работников предприятия остается неизвестной
Роман КИЛЬМЯШКИН
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Площадь пожара составила 160 квадратных метров / Фото: пресс-служба МЧС России

Площадь пожара составила 160 квадратных метров / Фото: пресс-служба МЧС России

Семь человек погибли во время взрыва на в цеху по производству пороха ПГУП "Эластик", расположенного в районе поселка Лесное в Шиловском районе Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России в официальном telegram-канале.

"Предварительно пострадали 17 человек, из них 7 погибли, 1 госпитализирован, судьба 9 человек остается неизвестна", - говорится в сообщении ведомства.

После взрыва произошло быстрое распространение огня по территории. Площадь пожара составила 160 квадратных метров. Усилиями 170 пожарных с привлечением порядка 50 единиц техники возгорание ликвидировали.

Как ранее писал сайт kp.ru, в китайской провинции Цзянсу 14 октября прогремел мощный взрыв. Он стал следствием пожара на местном химическом заводе, который производит перекись водорода. В результате ЧП как минимум один человек получил травмы.

Взрыв произошел на заводе в Рязанской области