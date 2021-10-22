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Здоровье22 октября 2021 10:24

Проценко призвал россиян вакцинироваться и оставаться дома в нерабочие дни

Главврач Коммунарки отметил, что принятые антиковидные меры в данный момент необходимы
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Длинные выходные нужны, чтобы уменьшить нагрузку на систему здравоохранения

Длинные выходные нужны, чтобы уменьшить нагрузку на систему здравоохранения

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Главный врач Коммунарки Денис Проценко обратился к россиянам с призывом оставаться дома в период нерабочих дней и пройти вакцинацию. Об этом медик написал в своем telegram-канале.

"Чуда не произошло, пандемия не испарилась, антиваксеры и прочие принципиальные борцы против элементарных мер безопасности вносят свой существенный вклад в развитие эпидситуации, - констатировал Проценко. - Сейчас без паузы никак нельзя. Тут альтернатив-то и нет: либо все массово идут вакцинироваться, либо так же массово начинают болеть и нарабатывать собственный иммунитет".

Главврач подчеркнул, что длинные выходные – это возможность сорвать несколько циклов заражений и уменьшить нагрузку на систему здравоохранения, где сейчас "идет настоящая война". И население должно понимать это.

По словам Проценко, подобные "паузы" придется повторять вновь и вновь, пока у россиян не будет выработан коллективный иммунитет.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин объявил нерабочие дни в стране с 30 октября по 7 ноября в связи с пандемией коронавируса. Соответствующее предложение сделала вице-премьер Татьяна Голикова. Она объяснила это необходимостью позаботиться о жизни и здоровье россиян в условиях ухудшающейся эпидемической обстановки.