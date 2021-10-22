Причиной пожара на пороховом заводе под Рязанью стало нарушение технологического процесса Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской област

Пожар на пороховом заводе в Шиловском райне Рязанской области произошел из-за нарушения технологического процесса, рассказали в пресс-службе МЧС.

«В результате технологического процесса произошло возгорание на территории одного из цехов ПГУП «Эластик», – передает сообщение ведомства телеканал «Звезда».

В настоящее время площадь пожара устанавливается, угрозы населению нет, добавили в МЧС.

Глава администрации Шиловского района Владимир Луканцов рассказал «Известиям», что завод находится в двух километров от населенного пункта. Размер цеха составляет 160 квадратных метров В настоящее время на место пожара направлены две бригады санитарной авиации.

Как писал сайт kp.ru, в пятницу. 22 октября, под Рязанью взорвался цех по производству пороха. По предварительной информации, семь человек погибли, 17 пострадали, из них один госпитализирован. Судьба еще девять человек остается неизвестной.