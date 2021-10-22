Полиция отпустила Алека Болдуина после допроса об убийстве оператора на съемочной площадке Фото: REUTERS

Актер Алек Болдуин, случайно застреливший оператора во время съемок фильма «Ржавчина»в штате Нью-Мексико, отпущен правоохранителями после допроса.

«Мистер Болдуин был допрошен следователями и освобожден. Никаких обвинений предъявлено не было», – передает Deadline слова представителя департамента шерифа Санта-Фе.

По его словам, расследование будет продолжено, в настоящее время полиция опрашивает свидетелей инцидента. Съемочный процесс приостановлен.

Как писал сайт kp.ru, американский актер Алек Болдуин во время съемок случайно убил женщину-оператора и ранил режиссера, выстрелив из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Оператор Алина Хатчинс получила тяжелое ранение и спецавиацией была доставлена в больницу города Альбукерке, однако спустя некоторое время она скончалась.