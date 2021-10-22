Опрос: каждый четвертый россиянин увольнялся во время испытательного срока по собственной воле

Чаще всего такие решения обоснованы несоответствием условий труда, которые были обещаны на собеседовании Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob провел опрос, в котором приняли участие 1600 человек, имеющих опыт трудоустройства, а также свыше одной тысячи менеджеров по персоналу из всех округов страны.

Специалисты выяснили, что каждый четвертый россиянин (24%) увольнялся с работы во время испытательного срока по собственной воле, еще 7% по воле работодателя, сообщает RT. Чаще всего такие решения обоснованы несоответствием условий труда, которые были обещаны на собеседовании.

При этом, у 61% граждан никогда не было необходимости расторгать трудовой договор в первые же месяцы после оформления, а 7% ни разу не устраивались на работу с испытательным сроком.

Накануне специалисты озвучили самые популярные вакансии в пандемийный период. Курьеры и IT-специалисты стали наиболее востребованными, передает телеканал "360".

При этом, столичные компании стали чаще трудоустраивать иногородних. В начале прошлого года в Московском регионе доля приглашенных сотрудников из других регионов составляла 45%, а к настоящему моменту выросла уже до 49%, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня"