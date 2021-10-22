Минэнерго России спрогнозировало увеличение экспорта угля в 2022 году

Экспорт угля в 2021 году может превысить 220 миллионов тонн Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экспорт угля в 2022 году должен увеличиться в сравнении с 2021-м, заявил в интервью РИА Новости директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков министерства энергетики России Сергей Мочальников.

"По данным Таможенной службы РФ, экспорт угля в 2021 году может превысить 220 миллионов тонн, в том числе около 129 миллионов в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, - уточнил Мочальников. - При сохранении текущих тенденций экспорт угля в 2022 году может превысить прогнозный уровень экспорта 2021 года".

В числе тенденций, подстегивающих спрос на уголь, Мочальников назвал высокие цены на газ в Европе. Сейчас поставки твердого топлива на европейский рынок находятся на уровне прошлогодних, но в ближайшем будущем планируется их увеличение.

Как ранее писал сайт kp.ru, европейские компании начинают переходить на уголь в связи с ростом цен на газ. На этом фоне стоимость угля тоже выросла. Так, цена угля брендов Newcastle и API2 превысили 250 долларов за тонну – это наивысший показатель за всю историю.