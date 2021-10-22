Совет Европы призвал Францию разобраться с «вакцинной дискриминацией» российской делегации в ПАСЕ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Совет Европы (СЕ) обратился к французским властям с просьбой разобраться с «вакцинной дискриминацией» российской делегации в Парламентской ассамблее СЕ (ПАСЕ), сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Госпожа генеральный секретарь Совета Европы направила обращение французским властям с просьбой разрешить эту проблему и строго исполнять их обязательство, которое они взяли на себя в связи с работой во Франции международной организации», – сказала Матвиенко на встрече со спикером ПАСЕ Хендриком Дамсом.

Председатель Совфеда выразила надежду, что ПАСЕ разрешит эту ситуацию.

Как писал сайт kp.ru, член делегации Совфеда Владимир Круглый рассказал журналистам, что европейские чиновники запретили свободное перемещение по Страсбургу делегатам России на сессии ПАСЕ. По его словам, ограничение связано с антиковидными мерами. Дело в том, что россияне привиты вакциной «Спутник V», которая не признана в Евросоюзе.

МИД РФ назвал ограничения для российских делегатов на сессии ПАСЕ дискриминацией.