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Политика22 октября 2021 11:12

Постпред Владимир Чижов назвал отношения России и ЕС ненормальными

Отмечается, что Москва открыта к диалогу с Европейским союзом
Андрей ЧЕРНЕНКО
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Отмечается, что Москва открыта к диалогу с Европейским союзом

Отмечается, что Москва открыта к диалогу с Европейским союзом

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Постоянный представитель Российской Федерации при Европейском союзе Владимир Чижов в беседе с "Известиями" заявил, что отношения между Россией и Европейским союзом зашли в тупик.

"Отношения, не побоюсь этого слова, ненормальные, к сожалению. По вине Евросоюза, по инициативе Евросоюза фактически заморожена большая часть разветвленной структуры взаимодействия, которая была создана совместными усилиями в прошлые годы", - заявил он.

При этом отмечается, что Москва открыта к диалогу. Чижов надеется, что ЕС найдет в себе достаточно сил, чтобы принять соответствующие решения и вывести отношения из тупика, которые стали заложником развития конфликта на Украине.

О готовности к диалогу с НАТО заявляла спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, в случае, если от альянса поступит соответствующий сигнал, сообщает RT.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что Евросоюз уничтожил все сотрудничество с Россией. Он добавил, что НАТО также разрушила сотрудничество с Москвой и по Кабулу, передает ФАН.