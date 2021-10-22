Постпред Владимир Чижов назвал отношения России и ЕС ненормальными

Отмечается, что Москва открыта к диалогу с Европейским союзом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Постоянный представитель Российской Федерации при Европейском союзе Владимир Чижов в беседе с "Известиями" заявил, что отношения между Россией и Европейским союзом зашли в тупик.

"Отношения, не побоюсь этого слова, ненормальные, к сожалению. По вине Евросоюза, по инициативе Евросоюза фактически заморожена большая часть разветвленной структуры взаимодействия, которая была создана совместными усилиями в прошлые годы", - заявил он.

При этом отмечается, что Москва открыта к диалогу. Чижов надеется, что ЕС найдет в себе достаточно сил, чтобы принять соответствующие решения и вывести отношения из тупика, которые стали заложником развития конфликта на Украине.

О готовности к диалогу с НАТО заявляла спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, в случае, если от альянса поступит соответствующий сигнал, сообщает RT.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что Евросоюз уничтожил все сотрудничество с Россией. Он добавил, что НАТО также разрушила сотрудничество с Москвой и по Кабулу, передает ФАН.