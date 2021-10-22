Премьер Израиля заявил, что видит в России "очень близкого друга"

Нафтали Беннет заявил, что отношения между Израилем и Россией основаны на очень глубокой связи Фото: REUTERS

Отношения между Израилем и Россией основаны на очень глубокой связи, заявил премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, отвечая на приветственное слово президента России Владимира Путина.

"Более 20 лет вы вели процесс укрепления связи между странами и могу сказать от имени нашего народа - мы видим в вас очень близкого друга нашего народа", - подчеркнул Бенетт.

Он отметил, что израильтяне хорошо помнят и благодарны за те усилия, которые предпринял российский народ и Красная Армия для победы над нацисткой Германией.

Эти подвиги увековечены на территории израильского государства. Например, стоят памятники российскому войну в Натане и блокадникам в Иерусалиме, в открытии которых принимал участие и Владимир Путин. Также завершается создание нового музея о солдатах, которые воевали в составе армий-союзников, в том числе и в Красной Армии.

По словам Беннета, он планирует обсудить развитие сотрудничества в области экономики, технологий, культуры и туризма, а также обстановку в Сирии и противодействие иранской ядерной программе.

Как ранее писал kp.ru, президент России Владимир Путин в приветственном слове заявил, что между РФ и Израилем сложились уникальные отношения. Российский лидер напомнил, что СССР стоял по сути у истоков создания государства Израиль.