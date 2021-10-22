Число погибших при пожаре на пороховом заводе под Рязанью возросло до 16 Фото: пресс-служба МЧС России

В результате пожара в цехе по производству пороха ПГУП «Эластик» в Шиловском районе Рязанской области погибли 16 человек.

Изначально сообщалось о семи погибших и девяти пропавших без вести. По информации источника «Интерфакса», при обследовании места пожара выживших спасатели не обнаружили.

Как писал сайт kp.ru, в пятницу. 22 октября, под Рязанью взорвался цех по производству пороха. Усилиями 170 пожарных с привлечением порядка 50 единиц техники возгорание ликвидировали.

Глава администрации Шиловского района Владимир Луканцов рассказал, что завод находится в двух километрах от населенного пункта. Размер цеха составляет 160 квадратных метров. В настоящее время на место пожара направлены две бригады санитарной авиации.

Позже в МЧС сообщили, что возгорание произошло из-за нарушения технологического процесса работниками предприятия.