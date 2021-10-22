МИД России предложил назначить представителем НАТО посла одной из стран альянса

Телефонные разговоры военных или дипломатических представителей РФ и НАТО технически осуществимы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия рассчитывает, что дна из стран НАТО назначит своего посла в Москве представителем альянса, приводит ТАСС слова замминистра иностранных дел России Александра Грушко.

Представитель МИД уточнил, что не видит никаких технических проблем для организации телефонных разговоров военных или дипломатических представителей РФ и НАТО.

Как ранее писал kp.ru, Россия приостанавливает работу своего представительства при НАТО с 1 ноября 2021. Об этом заявил на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Лавров сообщил, что Москва уже уведомила Брюссель об ответных шагах. Как отметил глава российского МИД, отзыв аккредитации представительства РФ при НАТО произошел без каких-либо объяснений, при этом за несколько дней до этого генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявлял о заинтересованности в нормализации отношений.

Решение не вызвало удивления у России, поскольку с 2014 года Брюссель "предельно сократил контакты с представительством РФ", а по военной линии не осталось никаких отношений, подчеркнул он.