СК возбудил уголовное дело после гибели людей на пороховом заводе под Рязанью Фото: пресс-служба МЧС России

Рязанские следователи возбудили уголовное дело после гибели людей в результате пожара в пороховом цехе «Завода синтетических волокон «Эластик», произошедшего в пятницу, 22 октября.

«Возбуждено уголовное дело по факту гибели людей в результате пожара на территории ФГУП «Завод синтетических волокон «Эластик» по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»), – сообщается на сайте следственного управления СК Рязанской области.

По информации следствия, в результате пожара 15 человек погибли, один госпитализирован, судьба еще одного пока неизвестна. Правоохранители рассматривают несколько версий происшествия, дело передано в производство следователя по особо важным делам, отмечается в сообщении.

Как писал сайт kp.ru, в пятницу. 22 октября, под Рязанью взорвался цех по производству пороха. Усилиями 170 пожарных с привлечением порядка 50 единиц техники возгорание ликвидировали.

Изначально сообщалось о семи погибших и девяти пропавших без вести, позже стало известно, что выживших на месте пожара спасатели не обнаружили.