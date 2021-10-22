Песков сообщил, что власти пока не планируют новые меры поддержки россиян из-за нерабочих дней

Дмитрий Песков Фото: REUTERS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что власти пока не планируют новые меры поддержки граждан из-за нерабочих дней.

- Пока каких-то других дополнительных мер не предусматривается, — сказал пресс-секретарь российского лидера, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

При этом он не стал отвечать на вопрос, будет ли введен более жесткий локдаун, как это было в начале пандемии. Песков подчеркнул, что динамику развития ситуации с коронавирусом в России предсказать невозможно.

Ранее президент России Владимир Путин объявил нерабочие дни в стране с 30 октября по 7 ноября в связи с пандемией коронавируса. Глава государства отметил, что при необходимости их можно будет продлить. Соответствующее предложение сделала вице-премьер Татьяна Голикова. Она объяснила это необходимостью позаботиться о жизни и здоровье россиян в условиях ухудшающейся эпидемической обстановки.