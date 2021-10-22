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Политика22 октября 2021 12:43

В России не планируют ограничивать въезд из Белоруссии из-за коронавируса

Решение останется за Оперативным штабом
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ограничений на въезд в Россию из Белоруссии из-за неблагоприятной обстановки с распространением коронавируса не планируется, так как никаких сигналов об этом из Оперативного штаба не поступало, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"В любом случае такие заключения выносят эксперты из оперативного штаба, - констатировал Песков. - В основу решений ложатся рекомендации экспертов, специалистов Роспотребнадзора, медиков, миграционных служб".

Как ранее писал сайт kp.ru, Белоруссия приостановила плановое лечение в поликлиниках в связи с "совершенствованием оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией". Соответствующее решение принял Минздрав страны.

Речь идет о проведении диспансеризации, скрининговых мероприятий, оказании реабилитационной помощи, выполнении физиотерапевтических процедур, лечении в отделениях дневного пребывания и оказании плановой стоматологической помощи.