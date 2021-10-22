Песков назвал правильным решение прекратить официальный диалог с НАТО Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Политика НАТО в отношении России подтверждает верность решения Москвы о прекращении официального диалога с Североатлантическим альянсом, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это самым красочным образом подтверждает правильность решений РФ в отношении прекращения официального диалога», – сказал пресс-секретарь российского президента журналистам.

Песков отметил, что диалог с НАТО в таких условиях «просто не нужен».

Как писал сайт kp.ru, Россия приостанавливает работу своего представительства при НАТО с 1 ноября 2021 в ответ на сокращение состав постпредства РФ при альянсе. Также приостановлена работа представительства НАТО в Москве. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, объясняя это решение. заявил, что ни в каком равноправном диалоге Брюссель не заинтересован, и у Москвы отсутствует условия для дипломатической деятельности.

Напомним, ранее Североатлантический альянс решил сократить состав постпредства РФ при альянсе в ответ на «враждебную деятельность» Москвы. Аккредитации лишились восемь дипломатов от России в Брюсселе. Позиции еще двух были подвергнуты сокращению.