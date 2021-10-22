Песков заявил, что в России нет "коврового" объявления организаций иноагентами

Дмитрий Песков Фото: REUTERS

"Ковровых" признаний организаций иноагентами в России нет, и любое такое решение можно оспорить через суд, заявил журналистам в пятницу, 22 октября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, существуют варианты оспорить это решение. В частности, можно попробовать добиться отмены внесения в реестр иностранных агентов через суд.

Как ранее писал сайт kp.ru, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что закон об иностранных агентах в России не отменят, так как он необходим для сдерживания влияния западных партнеров через агентов на территории страны. Также она сравнила российский закон об иностранных агентах с американским. И результаты оказались не в пользу последнего.

В частности, по словам Захаровой, в США "иноагентом может стать реально любое юридическое или физическое лицо", в то время как в России "этим статусом наделяются некоммерческие организации, общественные объединения, иностранные СМИ, а также те информационные ресурсы и юрлица, которые созданы для распространения материалов СМИ-иноагентов на территории России", а также физические лица, выполняющие аналогичные функции.