Тела погибших в Албании россиян отправили на родину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Тела погибших в Албании российских туристов отправили в РФ, сообщили в посольстве России в Тиране.

Они были отправлены регулярным рейсом в пятницу, 22 октября. В России может быть проведена дополнительная судебно-медицинская экспертиза, передает РИА Новости.

Тем временем издание Albanian Daily News сообщает, что албанские криминалисты не обнаружили на телах погибших россиян следов насильственной смерти. Следователи также изучили записи с камер видеонаблюдения, согласно которым, туристы перед посещением спа-процедур были в хорошем физическом состоянии.

Как писал сайт kp.ru, четверых туристов из России обнаружили мертвыми в отеле албанского населенного пункта Керет в округе Кавая. Предварительной причиной смерти называют удушье.

В полиции Албании в качестве основной версии смерти российских туристов называли отравление хлором. Позже в посольстве России в Тиране заявили, что данные некоторых СМИ о том, что российские туристы, погибшие в отеле в Албании, якобы находились в алкогольном или наркотическом опьянении, еще не подтверждены.